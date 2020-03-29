29 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı 29 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Galip Derviş 01:15 Kuzey Güney 02:15 Gelinim Mutfakta 03:15 Müzik Arası 04:00 Tatlı İntikam 04:15 Arda'nın Mutfağı 05:00 Tatlı İntikam 06:45 Akasya Durağı 07:00 Akasya Durağı 09:45 Magazin D Pazar 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Zalim İstanbul 14:00 Son Moda 15:00 Hekimoğlu 16:15 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Çarkıfelek 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:00 Galip Derviş Kaynak: InterSinema.com