29 Mart 2020 Fox Yayın Akışı 29 Mart 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Hadi İnşallah 00:30 Baraj 02:00 Zümrüdüanka 02:45 Yasak Elma 04:45 Kadın 04:45 Zuhal Topal’la Sofrada 06:00 Her Yerde Sen 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Memet Özer ile Mutfakta 11:15 Hababam Sınıfı Merhaba 12:15 Dostumun Dünyası 13:00 İkinci Şans 13:30 Benden Söylemesi 15:00 Zümrüdüanka 15:30 Şevkat Yerimdar 17:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Hababam Sınıfı Merhaba 20:00 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 22:30 Yapışık Kardeşler 22:30 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde Kaynak: InterSinema.com