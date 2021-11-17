29 kişi trafik kazalarına kurban gitti

SİVAS (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Ekim ayında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta Ekim ayı içerisinde 175 maddi hasarlı, 166 da ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Ölümlü-yaralanmalı kazalar sonucu 4 kişi öldü, 261 kişi de yaralandı.

Sivas'ta 2021 Ocak-Ekim dönemi içerisinde ise bin 368 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 29 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 551 kişi de yaralandı. - SİVAS

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