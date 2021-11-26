29 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Kasım Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8165374 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. AVCILAR

NO: 8224316 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, GÜLDEN, TURNA sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8227556 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8227559 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL, TÜTÜN sk/ YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-672, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-691, G-692, G-693, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-836, G-837, G-842, G-847, G-852, G-856, G-857, G-859, G-865, G-867, G-873, G-883, G-894, G-897, G-904, G-908, G-924, G-926, G-928 sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 8228080 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk bölgelerinde 29/11/2021 00:00:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8260317 İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk/ GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 29/11/2021 00:01:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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