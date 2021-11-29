29 Kasım İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 29 Kasım 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...

29 KASIM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 21°C ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 21°C ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 20°C ve sağanak yağış bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 18°C ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 17°C ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL? | 30 Kasım HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 30 Kasım Salı günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 13°C ve en yüksek 14°C derecedir. Yarın için havanın yağmurlu beklenmektedir. Nem oranı en düşük %67 ve en yüksek %81'dir.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

5 günlük hava durumu tahmini

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