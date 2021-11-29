29 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Çok Gezenti

02:45 Çocuklar Duymasın

04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

06:00 Ihlamurlar Altında

08:00 Yabancı Damat

10:30 İş Dünyası

11:00 Nursel'le Evin Tadı

12:30 Çok Gezenti

14:00 Rehber

15:30 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt: Ateş Üstünde