29 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
29 Kasım 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İstanbulspor A.Ş.- Altaş Denizlispor
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor
15:30 Spor Bülteni
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altınordu - MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Altınordu - MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
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