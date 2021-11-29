29 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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29 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
29 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

29 Kasım 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:10 Takvim Yaprakları

05:15 Yılport Samsunspor - Adanaspor A.Ş.

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İstanbulspor A.Ş.- Altaş Denizlispor

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta Ümraniyespor

15:30 Spor Bülteni

15:50 Spor Kitaplığı

16:00 Dakika Skor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altınordu - MKE Ankaragücü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Altınordu - MKE Ankaragücü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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