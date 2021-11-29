29 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Kasım Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31674 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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29 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Kasım Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31674 sayılı Resmi Gazete

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29 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Kasım Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31674 sayılı Resmi Gazete

29 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Kasım Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 27 Kasım 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Kasım Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

29 KASIM RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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