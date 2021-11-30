29 Kasım 2021 Haberleri
29 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
İSTANBUL (Haberler.com) -
- Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez Lionel Messi oldu
- Vitor Pereira kendisini eleştirenlere sert çıktı: Burada hoca benim
- Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı
- Ali Babacan, erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak
- Lodos sırasında uçan çatı karşı binanın dairesinin içine girdi
- Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu
- Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını körükleyecek Pereira yorumu: Fenerbahçe'yi sevmiyor
- En zor görev onların! Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı
- Sular altında kalan Kartal Sahil Yolu trafiğe kapatıldı
- Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor
- O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde
- Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Sevigen'den gözdağı: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
- Tabelada numarasını görünce kan beynine sıçradı! İrfan'dan Pereira'ya kriz çıkartacak tepki
- Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın saat 18.00'e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı
- Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü
- Getir ve Yemeksepeti, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
- Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
- Şüpheli ölüm! Kayıp kadının cansız bedeni su kuyusunda bulundu
- Hülya Avşar sahneden Erol Köse'ye takılmadan edemedi: Bir yaz oyarım seni
- Ali Babacan'dan casusluk iddialarına yanıt: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok
- Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor
- 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Bakan Koca'ya teşekkür
- Balotelli gönülleri fethetti! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent bu fotoğrafla açıkladı
- Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş halde bulundu
- Babasını sokak ortasında öldüresiye dövüp kafasına sopayla vurdu
- Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran an! Hakem bayrağını İrfan Can Kahveci'nin gözüne soktu
- Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler
- Portekiz'deki olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez böyle bir durumla karşılaşılıyor
- Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, görevinden istifa etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutuna birlikte omuz verdi
- İsveç'te göreve geldikten 7 saat sonra istifa eden Magdalena Andersson, yeniden başbakan seçildi
- Casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı
- 5 katlı öğrenci yurdunun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı
- Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın hayatını kaybetti
- Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı
- Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
- Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet