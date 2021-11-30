29 Kasım 2021 Haberleri

İSTANBUL (Haberler.com) -

Şu anda her taraf kıpkırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 81'e ulaştı

Portekiz'deki olaylı Benfica maçına Omicron damgası! Ülkede ilk kez böyle bir durumla karşılaşılıyor

Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi

Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına çok sert geliyor

Hülya Avşar sahneden Erol Köse'ye takılmadan edemedi: Bir yaz oyarım seni

Getir ve Yemeksepeti, fırtına nedeniyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu

Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın saat 18.00'e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Sevigen'den gözdağı: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

Bir tane bile destekçi bulamayacak hale geldi! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'yı istifaya çağırıyor

En zor görev onların! Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı

Ali Babacan, erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak

Vitor Pereira kendisini eleştirenlere sert çıktı: Burada hoca benim

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez Lionel Messi oldu

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?