29 Kasım 2021 burç yorumları bugün! Günlük, haftalık burç yorumları astroloji haritanızda aşk, para ve sağlığınız bugün sizi neler bekliyor?

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 29 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları, 22 - 29 Kasım haftalık burç yorumları , aylık burç yorumları…

Koç : Hızlı ve kararlı hareket edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Uzaklarda bulunan dostlarınızla haber leşecek, ilginç tekliflerle karşılaşacaksınız. Başarılı çalışmalar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evinizle ilgilenmeniz gerekebilir.

Boğa : Bazı gelişmeler düşündüğünüzün dışında gelişebilir. Belki de siz yanlış anlamış olabilirsiniz. Moralinizi bozmayın ve karamsar duygulardan uzak kalın. Sevdiğinize karşı biraz daha anlayışlı ve ilgili davranmaya çalışın.

İkizler : İş arkadaşlarınızla aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar çıkabilir. Olayların üzerine gitmeyin ve gelişmeleri bekleyin. Harekete geçmek için sabırsızlık duyabilirsiniz. Karar vermek için pek uygun bir dönem değil.

Yengeç : Duygusal açıdan gerilim hissedeceğiniz bir gün. Farklı istekler içinde bulunabilir, sabırsız ve heyecanlı davranışlar içine girebilirsiniz. Parasal konulara yönelik yeni atılımlarda bulunmak için büyük bir istek duyacaksınız.

Aslan : Son derece heyecanlı ve enerjik olacağınız bir gün. Beklenmedik gelişmeler karşısında duygularınızı kontrol etmeniz zor olabilir. Fakat, çalışmalarınızı başarıyla sürdüreceksiniz. Beklediğiniz haberler i bugün alabilirsiniz.

Başak : Olaylar isteğiniz doğrultuda gelişmesine rağmen tatmin olmayabilirsiniz. Büyük beklentiler içinde bulunduğunuz bir dönemdesiniz. Enerjinizi yapıcı yönde kullanmalı, sakin ve sabırlı davranmalısınız.

Terazi : Bugün kendinizi daha güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Uzaklarda bulunan dostlarınızla haber leşecek, birlikte hoş organizasyonlar yapacaksınız. İş arkadaşınızla aranızdaki ilişkiler sıcak ve keyifli olacak.

Akrep : Bugün kendinizi iyi hissedecek ve yeni atılımlarda bulunacaksınız. Sevdiğinizin desteği ve yakınlarınızın yardımıyla isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Fırsatları değerlendirmek için uygun zaman.

Yay : Bugün alacağınız bazı haberler den etkilenmeniz mümkün. Eviniz ve aile bireyleriyle her zaman olduğundan daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Ancak, işlerinizi düşündüğünüz gibi sürdürmeye devam edecek, planlarınızı uygulayacaksınız.

Oğlak : Kararlarınızı uygulamaya devam edeceksiniz. Dikkatli ve planlı davranacak, yeni projeler yapacaksınız. Sosyal faaliyetler size itici güç verecek. Gün içinde bazı olaylara canınız sıkılsa bile bunların üzerinde durmayacaksınız.

Kova : Çalışmalarınızı sürdürürken sürpriz durumlar ortaya çıkabilir ve parasal sıkıntılar duyabilirsiniz. Bugün alacağınız bir haber sizi oldukça rahatlatacak. Hareketli ve enerjik tavırlarınızla hızlı sonuçlar alabilirsiniz.

Balık : Yeni girişimlerde bulunmak gerektiğini düşüneceksiniz. Ancak, harekete geçmek güç olabilir. Özellikle sosyal ilişkiler ve iletişim trafiğinde bazı aksaklıklar yüzünden sıkıntı duyacak fakat moralinizi bozmayacaksınız.

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