29 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Ök Y. Malatyaspor - Galatasaray

02:45 1 Yıldız 10 Gol

03:00 V. Karagümrük - Trabzonspor

04:45 1 Yıldız 10 Gol

05:00 DG Sivasspor - A. Hatayspor

06:45 1 Yıldız 10 Gol

07:00 Yeni Gün

09:00 Ök Y. Malatyaspor - Galatasaray

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 Beın Manşet

12:30 Ankaraspor - Beşiktaş

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 Fta Antalyaspor - A. Alanyaspor

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Sporun Mabetleri

18:30 Göztepe - Fenerbahçe

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Göztepe - Fenerbahçe

22:00 beIN Süper Lig Maç Sonu

23:30 Trio

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