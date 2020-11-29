29 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
29 Kasım 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:55 Teknik Analiz
05:30 Teknik Analiz
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Werder Bremen
07:00 Süper Lig Özetler
07:15 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Takvim Yaprakları
07:35 Stadyum
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:30 Spor Bülteni
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Spor Hafta Sonu
13:25 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Menemenspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 İstanbulspor A.Ş. - Giresunspor
15:55 Eskişehirspor - Altınordu
18:00 Stadyum
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Bursaspor
18:55 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor A.Ş.
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com