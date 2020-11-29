29 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı
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29 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı

29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:46
29 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı

29 Kasım 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Kefaret

02:30 Bay Yanlış

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04:45 Kadın

06:00 Şevkat Yerimdar

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kefaret

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

22:15 Kefaret

Kaynak: InterSinema.com

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