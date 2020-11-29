29 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı
29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:46
29 Kasım 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kefaret
02:30 Bay Yanlış
04:45 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kefaret
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
22:15 Kefaret
Kaynak: InterSinema.com