29 Kasım 2020 Eurosport Yayın Akışı
29 Kasım 2020 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:15 Alp Disiplini
00:55 Haberler
01:00 WRC
01:30 Kayakla Atlama
01:30 Snooker
02:30 Haberler
02:30 Kayaklı Koşu
02:35 WRC
03:05 Kayakla Atlama
03:30 Biatlon
03:30 Snooker
04:15 Biatlon
05:00 Nordic Combined
05:00 Kayakla Atlama
06:00 Kayaklı Koşu
07:00 Nordic Combined
07:30 Snooker
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Biatlon
10:30 Nordic Combined
10:30 Kayaklı Koşu
11:20 Nordic Combined
11:30 Kayaklı Koşu
12:55 Biatlon
13:50 Kayaklı Koşu
14:40 Kayaklı Koşu
15:40 Biatlon
16:15 Biatlon
16:55 Nordic Combined
17:25 Kayakla Atlama
18:00 Nordic Combined
18:30 Kayakla Atlama
19:15 Kızak
20:15 Kızak
20:45 Biatlon
21:15 Nordic Combined
21:40 Haberler
21:45 Snooker
Kaynak: InterSinema.com