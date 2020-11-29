29 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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29 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:46
29 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

29 Kasım 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

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01:32 UEFA Avrupa Ligi

02:00 Maç Saati

03:00 Maç Saati

04:45 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:55 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:38 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:35 Süper Lig

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor

13:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor

14:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor

15:30 Maç Sonu

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

19:45 Süper Lig

20:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

23:30 Gamer

23:45 Taraftar

Kaynak: InterSinema.com

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