29 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
29 Kasım 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:32 UEFA Avrupa Ligi
02:00 Maç Saati
03:00 Maç Saati
04:45 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:55 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:38 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:35 Süper Lig
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor
13:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Gaziantep FK - Y. Malatyaspor
14:30 BB Erzurumspor - FTA Antalyaspor
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
17:00 beIN Teknik
17:00 Süper Lig
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
19:45 Süper Lig
20:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
23:30 Gamer
23:45 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com