29 Kasım 2019 Haberleri
29 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
30.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:18
- Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
- Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor
- Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim
- Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı
- Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
- Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
- Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
- Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!
- Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti
- Demet Akalın, down sendromlu hayranını kırmadı! Murat Boz ile telefonda görüştürdü
- Barcelona'da Dembele 10 hafta sahalardan uzak kalacak
- Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
- Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
- TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
- Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
- Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu: Yorum yapmayacağım
- 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
- İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
- Aslı Enver'den 'Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi' iddialarına yanıt: Çok ayıp!
- Canlı yayında rahatsızlanan Hande Fırat'tan 'İyiyim' mesajı
- Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
- 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi
- Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
- Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok
- Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi
- Alman otomotiv üreticisi Daimler, 10 bin kişiyi işten çıkaracak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
- Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
- Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
- Fatih Terim, Lemina'nın bonservisinin alınmasını istedi
- Şenol Güneş ve Özkan Sümer'den Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
- Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
- Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
- Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
- AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki
- İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım
- Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
- Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı
- YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
- Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! 'Git artık bu takımdan'