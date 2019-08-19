29 ilde terör örgütü PKK operasyonu

29 ilde terör örgütü PKK operasyonu

İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili şu açıklamaları yaptı : Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

19.08.2019 09:10
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu

İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili şu açıklamaları yaptı : Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir.
(İHA)

Kaynak: İHA
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