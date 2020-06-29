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29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

KasımpaşaBEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

29 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi
29.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:44

Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek, yarın Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım izin yapacak, Göztepe karşılaşmasının çalışmalarına yarın start verecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer, yapacağı idmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde Çorum'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak. 


Kaynak: DHA

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