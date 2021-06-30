29 Haziran 2021 Haberleri
29 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Deneyimli haber spikeri Ece Üner, Kanal D ile anlaştı
- Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
- Fenerbahçe, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Steven Caulker'la anlaşmaya vardı
- Sancaktepe'de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu
- Sarıyer'de vahşet! Cani adam, yavru köpeği zehirli ok ile vurdu
- Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum
- Fenerbahçe'nin hoca adayı Bilic'in çalıştırdığı Beijing Guoan, Kawasaki'ye 7-0 mağlup oldu
- Ünlü oyuncu Celil Nalçakan 'istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım' diyerek kendisini ihbar etti
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Elmalı davası tepkisi: Çocuk istismarı karşısında taviz söz konusu olamaz
- İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı
- Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan polemiğinde yeni perde! Mali'ye yakın ismin itirafı yine ortalığı karıştıracak
- Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı
- İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Rusya, Hollanda gemisini de taciz etti
- Gömleğini çıkarıp arıların arasına daldı, üstüne bunu söyledi: Arıdan korkma karıdan kork
- Elmalı davasında Türkiye ayağa kaldıran karara FOX TV'den siyah ekranlı tepki
- Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı
- Akrabaları, Mesut Özil'in en sevdiği lezzet üçlüsünü söyledi: Beyaz baklava, cevizli kömeç ve Devrek simidi
- 2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı
- Yaz moduna geçen oyuncu Merve Boluğur, imajını tazeledi
- Türkiye çocuklara istismarı konuşurken Elmalı Belediye Başkanı, davanın ilçeyle anılmasına takıldı
- EURO 2020'den elenen Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildi
- Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
- EURO 2020 Son 16 Turu'nda Almanya'yı 2-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi
- Fransa'da lezbiyen çiftler ve bekarlar için tüp bebek ile sperm bağışı yasallaşıyor
- Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi
- Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
- Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı, sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı
- Giydiği tişörtle eleştiri oklarının hedefi olan Taylan'a Galatasaray sahip çıktı: Yanındayız
- Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı
- Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transfer edilmesi durumunda Luyindama'yla yolları ayıracak
- Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
- Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı
- Sinovac aşısında beklenen haber geldi! Çocuklarda, büyüklerden daha güçlü antikor oluşturdu
- Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla
- Kolej sahibi ortakların tartışmasında kan aktı
- Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti
- Sigara külünden eteği tutuşan kadın, hayatını kaybetti
- Vatandaşlar gözlerine inanamadı! Datça'da 3 metre boyundaki köpek balığı kıyıya vurdu
- Kaçak avcıların acımasız planını polis bozdu! Film gibi operasyon anları