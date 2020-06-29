29 Haziran 2020 Tv8 Yayın Akışı
29 Haziran 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:15
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
05:50 Oynat Bakalım
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda
13:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu
16:30 Survivor Panorama 2020
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com