29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Norwich - Manchester United
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:10 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man
04:10 Newcastle United - Manchester City
05:30 Almanya Bundesliga Özetler
05:50 Süper Lig Özetler
06:05 Ustalara Saygı
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Real Madrid - Atletico Madrid
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Süper Lig Özetler
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim
15:00 La Liga Özetler
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe
15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim
16:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Haftasonu
16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit
16:30 Norwich - Manchester United
17:00 Almanya Bundesliga Özetler
17:20 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL
17:30 İtalya Kupası Magazin
17:55 Leicester City - Chelsea
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Hafta Sonu
20:00 Hedef Süper Lig
20:25 Newcastle United - Manchester City
21:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea
21:30 Leicester City - Chelsea
21:45 La Liga Özetler
22:20 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com