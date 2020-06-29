29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
29.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:11

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Norwich - Manchester United

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:10 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man

04:10 Newcastle United - Manchester City

05:30 Almanya Bundesliga Özetler

05:50 Süper Lig Özetler

06:05 Ustalara Saygı

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Real Madrid - Atletico Madrid

07:00 TFF 1. Lig Özetler

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Süper Lig Özetler

09:10 Almanya Bundesliga Özetler

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe

09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:00 Stadyum

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:10 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim

15:00 La Liga Özetler

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

15:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe

15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim

16:00 Spor Bülteni

16:00 Spor Haftasonu

16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit

16:30 Norwich - Manchester United

17:00 Almanya Bundesliga Özetler

17:20 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL

17:30 İtalya Kupası Magazin

17:55 Leicester City - Chelsea

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Hafta Sonu

20:00 Hedef Süper Lig

20:25 Newcastle United - Manchester City

21:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea

21:30 Leicester City - Chelsea

21:45 La Liga Özetler

22:20 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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