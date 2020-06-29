29 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Norwich - Manchester United 02:00 Stadyum 03:40 Stadyum 04:10 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Newcastle United - Man 04:10 Newcastle United - Manchester City 05:30 Almanya Bundesliga Özetler 05:50 Süper Lig Özetler 06:05 Ustalara Saygı 06:20 TFF 1. Lig Özetler 06:50 Spor Kitaplığı 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Real Madrid - Atletico Madrid 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:40 TFF 1. Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Süper Lig Özetler 09:10 Almanya Bundesliga Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 09:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe 09:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Spor Bülteni 10:00 Stadyum 11:00 Spor Manşet 11:50 Takvim Yaprakları 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:10 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 Borussia Dortmund - Hoffenheim 15:00 La Liga Özetler 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 15:45 Almanya Bundesliga Futbol Karş. Borussia Dortmund – Hoffenhe 15:45 Borussia Dortmund - Hoffenheim 16:00 Spor Bülteni 16:00 Spor Haftasonu 16:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş.norwich – Manchester Unit 16:30 Norwich - Manchester United 17:00 Almanya Bundesliga Özetler 17:20 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL 17:30 İtalya Kupası Magazin 17:55 Leicester City - Chelsea 18:00 Spor Merkezi 19:50 Spor Hafta Sonu 20:00 Hedef Süper Lig 20:25 Newcastle United - Manchester City 21:30 İngiltere Fa Cup Çeyrek Final Karş. Leicester City – Chelsea 21:30 Leicester City - Chelsea 21:45 La Liga Özetler 22:20 Stadyum Kaynak: InterSinema.com