29 Haziran 2020 Haberleri
29 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
30.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 00:15
- Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
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- Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
- Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
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- Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
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- Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
- Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
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