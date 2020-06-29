29 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:00 Maç Saati 02:45 Süper Lig Maç Sonu 03:15 Süper Lig Maç Sonu 04:00 beIN Manşet 04:45 Maç Saati 05:45 Z Raporu 05:45 Maç Saati 06:00 beIN Manşet 06:15 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 Maç Saati 08:00 Maç Saati 09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 09:15 Maç Saati 09:30 Süper Lig Maç Sonu 09:30 Süper Lig Kısa Özet 10:00 Süper Lig Kısa Özet 10:30 Süper Lig Maç Sonu 10:45 Z Raporu 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 13:45 Maç Saati 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Süper Lig Kısa Özet 15:30 Maç Saati 15:30 Süper Lig Maç Sonu 16:00 Taraftar 17:00 Süper Lig Maç Önü 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 18:00 beIN Manşet 18:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor 19:00 Taraftar 19:15 Devre Arası 19:30 DG Sivasspor - HK Kayserispor 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:30 Süper Lig Maç Önü 21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray 21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa 21:45 Devre Arası 22:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray 22:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa 22:00 Maç Saati 23:00 Süper Lig Maç Sonu 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com