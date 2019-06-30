29 Haziran 2019 Haberleri
29 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı
- Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
- Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
- Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
- Petrol sahasında Kazak işçiler, Arap işçilere saldırdı! Dehşete düşüren anlar kamerada
- Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi
- 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı
- ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı
- Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra
- Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz
- Galatasaray'a imza atan Ryan Babel'den Beşiktaş sözleri
- Maicon, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile ilgilenmesine büyük tepki gösterdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik
- 'İntihar edeceğim' diye çağırdığı eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti
- Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
- Mansur Yavaş: Satış için ilan verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ'ye devredilmiş
- Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı
- Merkel neden titreme nöbeti geçiriyor? İşte uzmanların yanıtı
- Mansur Yavaş: Umarım Ankara'da yaşananlar, İstanbul'da yaşanmaz
- Aşk Adası yarışmacısının kalçasındaki dudak izi tartışma yarattı
- Lazio, Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı
- Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı
- Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama
- İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı
- İngilizler, Mesut Özil'in neden Türkiye'ye transfer olmadığını açıkladı
- Fenerbahçeli eski futbolcu Stoch, PAOK'a geri döndü
- Aldatıldığını iddia eden Pamela Anderson'a Adil Rami'den yanıt geldi
- Fenerbahçeli eski futbolcu Şükrü Birand için tören düzenlendi
- Ogenyi Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı
- Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması
- Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti
- Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı
- Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi
- 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi
- Gökbey helikopteri ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı
- İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
- Yatırım vaadiyle akrabalarını kandıran dolandırıcı, 3 milyon lira ile kayıplara karıştı
- Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak
- Antalyaspor, Aatıf Chahechouhe için kaleyi içten fethetti!
- Araklı'daki sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
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