29.Gün sahur menüsü! 11 Mayıs Salı 2021 Ramazan sahur menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dokuzuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak menümüze bakın!

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dokuzuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

29.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

Doyurucu ve Sağlıklı Kahvaltı Tabağı

- 2 haşlanmış yumurta

- tavuk suyu çorbası

- domates, salatalık

- zeytin

- yeşillik

- çilek

- 1 bardak çay

- Bol su

- 1 dilim tam buğday ekmek

Sahurda yiyebileceğiniz en ideal şeyler kahvaltılık ve sizi tok tutacak yiyeceklerdir. Dolayısıyla sahurlarınızda çorbayı, loru, haşlanmış yumurtayı ve yulafı mutlaka bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Kendinize hazırlayacağınız sağlıklı ve doyurucu sahur tabakları ile ramazanı adım adım uğurluyoruz.