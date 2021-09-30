29 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 29 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! - Haberler
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29 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 29 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

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29 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 29 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece 2. grup maçlarının ilk maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 29 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 29 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 29 Eylül Çarşamba tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

E Grubu maç sonuçları:

  • Bayern Münih - Dinamo Kiev: 5-0
  • Benfica - Barcelona: 3-0

F Grubu maç sonuçları:

  • Atalanta - Young Boys: 1-0
  • Manchester United - Villarreal: 2-1

G Grubu maç sonuçları: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • Wolfsburg - Sevilla: 1-1
  • Salzburg - Lille: 2-1

H Grubu maç sonuçları:

  • Zenit - Malmö : 4-0
  • Juventus - Chelsea: 1-0

29 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 29 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

DÜNKÜ 28 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI!

A Grubu maç sonuçları:

  • Paris Saint-Germain - Manchester City : 2-0
  • Leipzig - Club Brugge: 1-2

B Grubu maç sonuçları:

  • Porto - Liverpool: 1-5
  • Milan - Atletico Madrid: 1-2

C Grubu maç sonuçları:

  • Ajax - Beşiktaş: 2-0
  • Borussia Dortmund - Sporting Lizbon: 1-0

D Grubu maç sonuçları:

  • Shakhtar - Inter: 0-0
  • Real Madrid - Sheriff: 1-2

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Haber: 29 Eylül UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 29 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! - Haberler
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