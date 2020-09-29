29 Eylül Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

Sağlık Bakanlığı 29 Eylül Salı gününe ait koronavirüs vaka sayılarını içeren sayfasında bugüne ait koronavirüs vaka ayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, zatürre oranı ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklıyor. Peki, bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?