29 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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29 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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29 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 29 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

29 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Milhan ve Araz olmuştu.

Masterchef 29 Eylül Çarşamba haftanın 2. takım dokunulmazlığını devam ediyor. Henüz kazanan açıklanmadı. Bugün 5 farklı ülkenin yemeği düello şeklinde yapılacak. 3 olan kazanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda farklı yemekler yapılıyor. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Düello eşleşmeleri ve kazanan takımlar şu şekilde:

  • 1. oyun : Ateş+Mustafa/ Tahsin-Azize : MAVİ TAKIM kazandı
  • 2. oyun : MAVİ TAKIM kazandı
  • 3. oyun : Burcu+Araz/ Sergen+Dilara : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • 4. oyun : Safanur+Emre/ Hasan+Pelin : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • 5. oyun : Burcu+Araz/ Tahsin+Dilara : MAVİ TAKIM kazandı

Yarışma halen devam ediyor. 3 olan takım kazanacak. Şuan skor 2-1 Mavi takım önde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şuanda 2-2 eşitlik var.

SKOR : MAVİ TAKIM 3 - 2 KIRMIZI TAKIM (3 olan kazanacak) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Mavi takım 3-2 kazandı. Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.

En iyi 3 tabak:

  • - Burcu
  • - Mustafa
  • - Safanur

3. olan tabak : Safanur

2. olan tabak : Mustafa

1. olan tabak : Burcu

29 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : BURCU

Burcu 3. eleme adayı için isim söyleyecek.

Burcu 3. eleme adayı için Mustafa'nın ismini söyledi.

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Haber: 29 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 29 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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