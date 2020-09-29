29 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Nerelerde dolu ve yağmur var?
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29 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Nerelerde dolu ve yağmur var?

29.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 13:48
29 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Nerelerde dolu ve yağmur var?

29 Eylül öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış ve dolu zor anlar yaşattı. Yağmur kaça kadar devam edecek? Yarın hava nasıl olacak? 30Eylül Çarşamba hava durumu!

Pazartesi hava sıcaklığı yüksek başladı. Fakat, öğle saatleri itibaren hava sağanak yağış ve dolu İstanbul'u etkisi altına aldı.Peki, 30 Eylül hava durumu nasıl olacak?

29 EYLÜL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sabah saatlerinde kendini gösteren güneş yerini sağanak yağış ve doluya bıraktı. Öğlen başlayan yağış 15:00 itibari ile yerini bulutlu havaya bırakacak. 29 Eylül 2020 Salı günü parçalı bulutlu olacak.

30 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU!

Salı günü bastıran şiddetli yağış ve dolunun ardından Çarşamba günü hava nasıl olacak? 30 Eylül Çarşamba hava parçalı bulutlu, yer yer yağışlı olacak.

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