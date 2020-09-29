29 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi? Nerelerde dolu ve yağmur var?

29 Eylül öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış ve dolu zor anlar yaşattı. Yağmur kaça kadar devam edecek? Yarın hava nasıl olacak? 30Eylül Çarşamba hava durumu!