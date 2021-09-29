29 Eylül Güncel altın fiyatları! Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir

Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 29 Eylül Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? İşte haberimizde...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM NEDİR? YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Güne 490 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 493 TL'ye yükselmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Güne 494 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 497 TL'ye yükselmiştir.

Güne 801 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 805 TL'ye yükselmiştir.

Güne 817 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 822 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3298 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3316 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3331 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3350 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3238 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3256 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3270 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3288 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1602 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1611 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1635 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1644 TL'ye yükselmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı alış: 490,65 TL satış: 494,86 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 801,39 TL satış: 817, 74 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3.298,40 TL satış: 3.331,72 TL

Tam altın fiyatı alış: 3.238,27 TL satış: 3.270,98 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1.602,78 TL satış: 1.635,49 TL

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