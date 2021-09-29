29 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
29 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 29 Eylül Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri
İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 29 Eylül Çarşamba İzmir'desu kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Bergama
Mahalle: Zeytindağ
Kesinti Süresi: 28.09.2021 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
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Mahalle: Atatürk
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Çeşme
Mahalle: Şifne
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Gaziemir
Mahalle: Dokuz Eylül
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Güzelbahçe
Mahalle: Yelki
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Karabağlar
Mahalle: Bahar, Bahçelievler
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Karaburun
Mahalle: Küçükbahçe
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Kınık
Mahalle: Osmaniye
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Kiraz
Mahalle: Sırımlı
Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Diğer
Kiraz
Mahalle: Çömlekçi
Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Pompa Arızası