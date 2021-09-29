29 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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29 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

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29 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

29 Eylül Çarşamba günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! 29 Eylül Çarşamba 2021 İZSU su kesintileri

İZSU'dan yapılan açıklamada İzmir'in çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 29 Eylül Çarşamba İzmir'desu kesintisi olacak ilçeler? İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Bergama

Mahalle: Zeytindağ

Kesinti Süresi: 28.09.2021 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Bornova Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Mahalle: Atatürk

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Çeşme

Mahalle: Şifne

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Gaziemir

Mahalle: Dokuz Eylül

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Güzelbahçe

Mahalle: Yelki

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Karabağlar

Mahalle: Bahar, Bahçelievler

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Karaburun

Mahalle: Küçükbahçe

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kınık

Mahalle: Osmaniye

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Kiraz

Mahalle: Sırımlı

Kesinti Süresi: 08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Diğer

Kiraz

Mahalle: Çömlekçi

Kesinti Süresi: 29.09.2021 saat 09:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Pompa Arızası

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Haber: 29 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi! - Haberler
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