29 Eylül Çarşamba Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

ANKARA (Haberler.com) - ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 29 Eylül Çarşamba Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Sincan

Arıza Tarihi: 29.09.2021 12:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2021 18:00:00

Detay: Detay: SU İNŞAAT DAİRESi BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: OSMANLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ MAH. SARAYCIK MAH. ( PINARBAŞI MAH. DE TANZİK DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.)

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 29.09.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2021 12:00:00 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Detay: Gölbaşı ilçesi Şafak ve Seğmenler mahallelerinde bulunan Ø1000 lik içme suyu iletim hattı üzerindeki vana ve vantuz bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29/09/2021 tarih ve 09:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Şafak , Seğmenler ve Bahçelievler mahalleleri.

Pursaklar

Arıza Tarihi: 29.09.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2021 12:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi, saray cumhuriyet mah ipek sokak içerisinde meydana gelen içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray cumhuriyet mah Karyağdı 2

Yenimahalle

Arıza Tarihi: 29.09.2021 09:40:00

Tamir Tarihi: 29.09.2021 14:00:00

Detay: Yenimahalle lkyerleşimmah.1919 sok içi ø100 çelik içme suyu dagitim arizasi nedeniyle su kesintisi yapilmaktadir.

Etkilenen Yerler: ilkyerleşim mah. Çagdaşlar sitesi

Nallıhan

Arıza Tarihi: 29.09.2021 10:35:00

Tamir Tarihi: 29.09.2021 12:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Hacı bey Esentepe 10.ncu sokak No:8 önü İçme suyu Dağıtım şebeke hattında meydana gelen (75 mm. p v c boru) arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hacı bey mahallesi-Nasuh paşa mahallesi- Aliağa mahallesi-Yazı mahallesi.

Nallıhan

Arıza Tarihi: 29.09.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.09.2021 14:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ : FATİH MAHALLESİ ŞEHİT ABDULLAH ÖREN CADDESİ ve SEYRANGAH CADDESİNDE YAPILACAK OLAN YENİ HAT BAĞLANTILARINDAN DOLAYI BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYECEKTİR. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

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