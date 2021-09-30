29 Eylül 2021 Haberleri
29 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- İrfan Can Kahveci, Fenerbahçelilere müjdeli haberi bizzat verdi! Milli aradan sonra dönüyor
- Tartıştığı adamı bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü
- Eski Galatasaraylı Orkun Uşak'tan dikkat çeken kıyaslama: Lincoln inanılmazdı, Alex falan hikaye
- Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı
- Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı
- Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
- Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi
- Almanya'da hortum önüne geleni yuttu geçti: 6 yaralı
- Milli voleybolcu Eda Erdem'den ödül töreninde alkış tufanı kopartan konuşma
- HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan CHP'ye 'Kürt sorunu' çağrısı: Gelsinler konuşalım
- Kırılmadık bir bu rekor kalmıştı! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan futbolcu oldu
- Navigasyona güvenen sürücü, aracıyla merdivenli sokağa girip takla attı
- 'Bu bölgede kivi yetişmez boşuna uğraşma' dediler ama o pes etmedi! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
- Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu
- Yönetim, Vitor Pereira'nın isteğini geri çevirmedi! Fenerbahçe, Paulinho transferini bitiriyor
- Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı
- Havalimanında yakalanan kaçakçının makatından 4 kapsül halinde 1 kiloya yakın altın çıktı
- Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki son durumla ilgili bilgi verdi: 624 bin başvurudan 430 binini yurtlarımıza yerleştirdik
- Interpol'ün aradığı devlet başkan yardımcısı ilk 11'de sahaya çıktı! Federasyon ceza yağdırdı
- Ankara'yı ayağa kaldıran olay! Okul görevlisi, öğrencileri taciz etti
- İsveç koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı
- Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü
- İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar
- İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi
- Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor
- Son Dakika! Bakan Koca'dan 'Aşı kartı zorunluluğu' iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok
- Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı
- Ağabeyini satırla yaralayıp, polise ihbar edenleri de 'Hepinizi vuracağım' diye tehdit etti
- Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelinin görev yeri belgesi e-Devlet'te erişime açıldı
- Diagne'nin hedefinde Fatih Terim mi vardı? Senegalli golcü olay yaratan paylaşımına açıklık getirdi
- Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu
- 'İmam hatip' sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz
- Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı
- Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
- Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Mesut Özil'in karşılaşmada forma giymesi çok zor
- Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'ye 'Ülkü Ocakları' tepkisi
- Fransa'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
- Vedalaşmaya damga vuran 'Antikor' diyaloğu! Putin'in verdiği rakam Erdoğan'ı güldürdü: Seninki çok düşük
- Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma döndü! Marsilya maçı kafilesinde yer aldılar
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