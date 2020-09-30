29 Eylül 2020 Haberleri
30.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:19
29 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
- Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı
- Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli
- Kılıçdaroğlu, 'CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?' sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok
- Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü
- Ermeni askerlerinin cephede 'Bizi burada yalnız bıraktılar' diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı
- Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı
- Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi
- Ermenistan güçleri Azerbaycan İçtimai TV çalışanlarını hedef aldı
- Koronavirüsü yenen her 10 hastadan 9'unda belirtiler devam ediyor
- Sporting Lizbon'lu Rosier, Beşiktaş'a transfer oluyor
- Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi
- Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor
- Jamie Vardy ve Wayne Rooney'nin eşleri arasındaki dava neticeleniyor
- Traktöre arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
- Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı
- Orman işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: Biri ağır, 15 yaralı
- Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
- Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın canını zor kurtardı
- Meteoroloji, 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu
- Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
- 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi
- Damat, kayınvalidesinin evini kundaklarken kameraya böyle yakalandı
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi
- Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı
- Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti
- AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti
- Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil
- Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı
- Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi
- Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı
- Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz
- Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Balotelli ile ilgilenmiyoruz
- Ermenistan ordusu, sivil halkı hedef almaya devam ediyor! Ölü sayısı 12'ye yükseldi
- Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak
- İnşaatta güpegündüz hırsızlık kamerada! Zanlılar ne var ne yok çaldı
- Son Dakika: Ermenistan'ın 'Türkiye savaş uçağımızı düşürdü' iddiasına Ankara'dan yalanlama
- İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu
- Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi
- Trabzonspor, Fenerbahçe'nin istediği Livaja ile görüşüyor
- Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti