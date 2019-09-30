29 Eylül 2019 Haberleri
29 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
30.09.2019 00:18
- İrem Derici annesiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafı paylaştı, aralarındaki benzerlik dikkat çekti
- Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında 'Hiçbir şey çalmadım' diyerek çırılçıplak soyundu
- İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik 'Ankara'yı parsel parsel sattın' sözlerini Meclis'e taşıdı
- 5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı
- Çiftleşme döneminde bölgelerini genişletmeye çalışan iki vaşağın karşılaşması saniye saniye kaydedildi
- Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
- Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti
- Abdullah Avcı, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz' sorusuna yanıt verdi!
- Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
- Beşiktaşlı taraftarlar çıldırdı: Abdullah Avcı istifa
- Alçı'nın 'Katil devlet' sözlerine Emekli Tümgeneral Yavuz'dan sert tepki: FETÖ artığı
- Beşiktaş, tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı!
- Maç sonunda stat hoparlöründen 'Göklerde kartal gibiydim' şarkısı çalındı!
- İBB, İstanbul Valiliği'nin 'Toplantıya katılması görevidir' açıklamasına yanıt verdi
- Hatay'da canı sıkılan bir kişi süs havuzlarına şampuan döktü
- Karamollaoğlu'nun konuşması bozkurt işareti yapan grup tarafından engellenmek istendi
- Sosyetik güzel Eda Taşpınar bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
- Pascal Nouma: Bizi bu yaştan sonra futbola başlatmayın!
- Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi
- Maç öncesi Trabzonsporlular, Burak Yılmaz'ı önce tribüne çağırıp sonra ıslıkladı
- AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da okulda oynayan çocuklar cansız beden buldu
- Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
- Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
- Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi!
- Fuat Oktay deprem sonrası yaşanan iletişim problemiyle ilgili konuştu: 5G'ye geçildiğinde sorun kalmayacak
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 320 daire hasarlı gözüküyor
- 'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti!
- Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı
- Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve İmamoğlu nikahta bir araya geldi
- Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu!
- İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil
- Kolombiyalılardan büyük tepki: Galatasaray, Falcao'ya göre bir takım değil!
- Fahriye Evcen'den, eşi Burak Özçivit'le aşk paylaşımı! Güzelliği ile büyüledi
- İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü
- Çin'de yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
- Silivri'de depremden zarar gören iki cami mühürlendi
- İmamoğlu'nun 'Çağrılmadım' iddiasına Valilik'ten yazılı açıklama: Bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur
- Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti