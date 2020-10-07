29 Ekim tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi?
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29 Ekim tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi?

07.10.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:16
29 Ekim tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi?

2020 resmi tatil günleri araştırılmaya başlandı. Her sene 20 Ekim Cunhuriyet Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlanmakta. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim okullar tatil olacak mı? 29 Ekim'de kutlama olacak mı?

Her yıl büyük coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl koronavirüs engeline takıldı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması olacak mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 29 Ekim kaç gün tatil? 28 Ekim okullar tatil olacak mı? 29 Ekim'de kutlama olacak mı?

29 EKİM TATİL Mİ?

Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Resmi tatil olan 29 Ekim bu yıl tatil olacak mı? 28 Ekim Çarşamba günü saat 13:00 ve Perşembe günü tatil olarak belirlendi. Cuma günü hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ OLACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan kutlamalar ve etkinliklere ara verildi. Her yıl coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl kutlanmayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları online, televizyon ekranlarından canlı yayın ile kutlandı.

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?

Resmi gazetede yayınlanan habere göre, Çarşamba öğleden sonra ve Perşembe günü resmi kurumlar tatil olacak.

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