29 Ekim tatil mi? 29 Ekim, bugün tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı?

29 Ekim'de de tatil olup olmayacağı merak konusu. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kurumlarda en merak edilen konu tatil olup olmayacağı. Peki, 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim, bugün tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı?

29 Ekim, her yıl olduğu gibi bugünde kalplerimizde coşkuyla kutlanıyor. Covid - 19 sebebiyle topluluklara karışmasakta her Türk vatandalı bugünü özlemle anıp, bayramın coşkusunu yaşıyor. Herkesin aklında ise tek bir soru,29 Ekim tatil mi? 29 Ekim, bugün tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı?

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim gününün tatil olup olmayacağı herkes taraından merak ediliyor. Özellikle özel kurumlarda çalışa bireyler için 29 Ekim'in tatil olup olmaması merak konusu. Peki, 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim, bugün tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı?

Merakla beklenen bu sorunun cevabı tabi ki evet. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kurumlarda 29 Ekim'i coşkuyla kutlayabilmek için tatil verildi. Yani bugün 29 Ekim 2020 tüm kurumlarda resmi tatil olarak geçiyor.