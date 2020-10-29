29 Ekim mesajları! En güzel 29 Ekim mesajları nelerdir? 29 Ekim'de sevdikleriniz için mesajlar

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin ilanı ile milletimize kazandırılmış en özel ve en güzel bayramlardan birisidir. Bu Atatürk'ü ve onun ebedi mirasını andığımız şu günde, en güzel ve anlamlı 29 Ekim mesajları! En güzel 29 Ekim mesajları nelerdir? 29 Ekim'de sevdikleriniz için mesajlar.

Cumhuriyet Bayramı Coronavirüs sebebiyle kalabalıklar eşliğinde coşkuyla kutlanamasa de her Türk vatandaşı kendi kalbinde ve ruhunda bugünü taşıyor. Peki, 29 Ekim mesajları! En güzel 29 Ekim mesajları nelerdir? 29 Ekim'de sevdikleriniz için mesajlar.

29 EKİM MESAJLARI

- Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

- Cumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. Bu düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum.

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik eder, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarına şükranlarımı sunarım. Yaşasın Cumhuriyet...

- Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

- Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

- Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.

-Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

- Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

- 97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.

- Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

- Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz.Cumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorum.

- Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

- Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

- İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

- Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

- Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

- Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel , gelsene.

- Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

- Canımızı düşünmeden vereceğimiz vatanımıza armağan edilen Cumhuriyetimizin varlığı kutlu olsun. Atam ruhun şad olsun…

- Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum.