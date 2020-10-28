29 Ekim kutlanacak mı? 29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? 29 Ekim mesajları!

Bu yıl koronavirüs sebebiyle eski geçmiş yıllara göre bir kutlama gerçekleşmeyecek. Peki, 29 Ekim kutlanacak mı? 29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl 97. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koronavirüs sebebiyle etkinlikler ile kutlanılmayacak. 29 Ekim kutlanacak mı? 29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? 29 Ekim mesajları!

29 EKİM KUTLANACAK MI?

Her yıl okullarda gösteriler ve törenler ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, koronavirüs engeline takıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın okullarda kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl kutlamalar için görüşme yapılması ön görülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

29 EKİM'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama gelmedi. Kısıtlamalar ve denetlemelerin arttığı Türkiye'de 29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olmayacak. Fahrettin Koca İstanbul'da ek tedbirlerin olup olmayacağına dair ''Dışarı çıkma zarureti olmayanlar lütfen evde kalsın.'' açıklamasını yaptı. Henüz 29 Ekim tatiliyle alakalı başka bir açıklama yapılmamıştır.

29 EKİM MESAJLARI!

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.