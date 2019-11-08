29 Ekim'i kana bulamak istedikleri iddia edilen 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

29 Ekim'i kana bulamak istedikleri iddia edilen 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda silahlı eylemle kana bulamak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 8 şüpheli tutuklandı.

08.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:20
29 Ekim'i kana bulamak istedikleri iddia edilen 8 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
'nda silahlı eylemle kana bulamak istedikleri iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 8 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde islemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanmıştı. Şüphelilerden 8'i "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulamalarının ardından tutuklandılar.Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, tarihinde yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araçla ve temin edecekleri silahla eylem yaparak kana bulayacaklarının değerlendirildiği ifade ediliyordu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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