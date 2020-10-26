29 Ekim'de bankalar açık mı 2020? 29 Ekim'de PTT açık mı, 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim'de
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29 Ekim'de bankalar açık mı 2020? 29 Ekim'de PTT açık mı, 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim'de

26.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:39
29 Ekim'de bankalar açık mı 2020? 29 Ekim'de PTT açık mı, 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu? 28 Ekim'de

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, cumhuriyetin ilanı nedeniyle her sene kutlanıyor. 10. yıl nutkunda da bir bayram olarak nitelendirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi? 2020 29 Ekim Perşembe günü bankalar, eczaneler, kargolar, PTT açık mı? 28 Ekim tatil mi?

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, 19 Nisan 1925 günkü toplantısında kabul ettiği 628 sayılı kanun ile 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak kabul etti.1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmi bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Özellikle stadyumlarda kutlamalarla dikkat çeken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler ve şarkılar seslendirilir. 29 Ekim tatil mi olacak? 28 Ekim'de eczaneler, PTT'ler açık mı?

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir.

29 EKİM TATİL Mİ 2020?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM'DE PTT'LER AÇIK MI? KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim gibi resmi bayramlarda PTT'ler açık değil. 28 Ekim^de de yarım gün resmi tatil olması sebebiyle PTT'ler ve kargolar çalışmıyor.

29 EKİM'DE BANKALAR VE PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu bilgiler doğrultusunda, 29 Ekim Salı günü, bankalar, PTT şubeleri de kapalı olacak. 30 Ekim Çarşamba gününde itibaren kamu kurumları normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

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