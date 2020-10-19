29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi?

19.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:25
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinin ardından her yıl 29 Ekim milli bayramı olarak kutlanıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak?

Cumhuriyet'in ilan edilmesi, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı. Özellikle stadyumlarda kutlamalarla dikkat çeken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler ve şarkılar seslendirilir. 28 Ekim tatil mi olacak?

28 EKİM TATİL Mİ?

Hükûmet 27 Mayıs 1935'te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yaparak Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim gününü ''Ulusal Bayram'' kabul etti. Bu anlamlı günün öncesi yani 28 Ekim her yıl 13.00 itibariyle tatil sayılıyor. Yani 28 Ekim yarım gün tatil oluyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

Cumhuriyet'in ilanı sonrası milli bayram ilan edilen 29 Ekim 1925 yılından bugüne resmi tatil olarak kutlanıyor. 28 Ekim'den başlayarak tatil kabul edilen 29 Ekim nedeniyle bir buçuk gün tatil yapılmış oluyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ...

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.

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