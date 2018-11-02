29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Kardeş Şehir Minks'de Kutlandı

Eylül ayında imzalanan protokolle Gaziantep'in 23'üncü kardeş şehri olan Belarus'un Başkenti Minsk'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu gerçekleştirildi. Resepsiyonda, UNESCO unvanlı Gaziantep mutfağı, yaklaşık 400 kişilik seçkin bir davetli topluluğuna tanıtıldı. Resepsiyona, Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Kravcenko, üst düzey bürokratlar, parlamenterler, Minsk Belediyesi heyeti, diplomatik misyon temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları temsilcileriyle akademisyenler katıldı.

Resepsiyonun açış konuşmasını yapan Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, organizasyona ünlü mutfağı ile katkı sunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e özel teşekkürlerini iletti. Misafirlere 2'nci kez Gaziantep lezzetleri sunmaktan duyduğu mutluluğu aktaran Büyükelçi, Gaziantep ile Minsk arasında imzalanan kardeş şehir anlaşmasına da atıfta bulundu. Büyükelçi Darama, Gaziantep'in ekonomisinin ve kültürünün ne kadar güçlü olduğunu katılımcılar ile paylaştı.

Konuşmaların ardından Gaziantep lezzetlerini tadan misafirler, UNESCO unvanlı Gaziantep mutfağına hayran kaldı. Yöresel lezzetleri Minsk'de sunan şefler misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına programa katılan Genel Sekreter Deniz Köken ise açılan Gaziantep standında davetlilere Gaziantep'i anlattı. Gaziantep standına yoğun ilgi gösteren misafirler el sanatları sergisinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Köken ile Krepak bir araya geldi

Genel Sekreter Deniz Köken ile Minsk Başkan Vekili Aleksandar Krepak bir araya geldi. Minsk Belediyesinde gerçekleşen görüşmede her iki taraf, 2019 yılı planlamasını yapmak ve hangi alanlarda faaliyet gerçekleştirilebileceklerini istişare etmek üzere toplandı. İki ülke ve iki şehir arasındaki ticaret ve ekonomik portföyün arttırılması için işadamlarının Ticaret ve Sanayi odaları ile birlikte hareket ederek karşılıklı fuar ziyaretleri öngörüldü.

Eğitim alanında da çeşitli görüşmeler gerçekleştirilerek, üniversiteler arası işbirliğinin sağlanması için çalışmanın başlatılması planlandı. Yerel yönetim hizmetleri olan çevre ve ulaşım konularında da karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Minsk'in ev sahipliği yapacağı 2019 Avrupa Oyunları kapsamında çeşitli konular istişare edildi. Başkan Vekili Krepak, Gaziantep'i gerçekleştirmiş olduğu Gastronomi festivalinden dolayı tebrik etti, festival kapsamında şehri gezdiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Gaziantep ile yapılacak olan her türlü faaliyeti sonuna kadar destekleyeceklerini bildiren Krepak, mevcut ilişkilerin de büyük bir ivmeyle ilerlediğini aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ise, Minsk'in Gaziantep için önemli bir kardeş şehir olduğunu, kısa sürede hem işbirliği hem de kardeş şehir protokolü imzaladıklarını ve bunun her iki tarafın kuvvetli arzusuyla olduğunu kaydetti.

Gaziantep sanayisi hakkında bilgi veren Köken, kentte metro ve su projelerinin hayata geçirileceğini, Panorama müzesinin ise kısa sürede biteceğini aktardı.

Toplantıda hazır bulunan Minsk Büyükelçisi K. Nilvana Darama ise, her iki tarafın da potansiyelini bildiğini belirterek, dolayısıyla birçok önemli projenin hayata geçeceğine inandığını söyledi.

Halkları birbirine yakınlaştırmak gerektiğini, bunun yolunun ise kültür ve eğitimden geçtiğini anlatan Darama, elçilik olarak bu kardeşliği ve güzel işbirliğini desteklemeye her zaman hazır olduğunu bildirdi.

Karşılıklı hediyeleşmenin ardından Genel Sekreter Deniz Köken, Ulusal Kanal Belarus TV'ye mevcut ilişkilerle alakalı bir röportaj verdi. Minsk Belediyesi anı defterini imzalayarak belediyeden ayrılan Köken ve beraberindeki heyet, Minsk'te teknik düzeyde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. - GAZİANTEP