29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Müdürü Esen, mesajında, demokrasi, barış, hürriyet gibi cumhuriyet faziletleriyle kazanılmış kıymetlerin, tüm dünyada saygın ve güçlü kabul edilen bir devletin göstergesi olduğunu vurguladı.

Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin inanç ve kararlılığıyla verilen zorlu mücadelelerin ardından kurulan cumhuriyetimiz, ecdadın gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olarak görülmelidir. Cumhuriyetimizin kabul edilişinin 97. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, ve saygıyla anıyor, Samsunlu hemşehrilerimin ve Cumhuriyet değerlerine gönülden inanan milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın sadece ülkemiz adına değil, bütün dünyaya örnek gösterilecek çok özel bir gün olduğunu aktardı.

Sandıkçı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın, şanlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız için kutlu olmasını diliyor, yüreği vatan sevgisi ile dolu olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise 29 Ekim'in 97 yıl önce şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97'inci yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururu içinde olduğunu bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Büyük yokluk ve zorluklar içinde verilen Milli Mücadele sonucunda, bedeli şehitlerimizin kanı ile ödenerek kazanılmış Cumhuriyet'imizi ve vatan toprağımızı korumak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göklerde her daim dalgalandırmak her birimizin görev ve sorumluluğudur. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun