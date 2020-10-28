29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içinde bir kez daha coşkuyla kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

29 Ekim'in, Türk milletinin, iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz söyleyemeyeceğini, canıyla ve kanıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği, istiklal mücadelesi verdiği gün olduğunu vurgulayan Köktaş, şunları kaydetti:

"Şanlı ve büyük bir medeniyetin ve mazinin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla gelişmiş, büyümüş ve son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği kalkınma ve yatırım hamlelerine imza atmış, dev projeleri ve hizmetleri hayata geçirmiştir. Aziz yurdu bize vatan yapan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini sağlayan ve bu kutsal amaç için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşmış aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da mesajında, ulusun birlik ve beraberliği yeniden egemen kılarak, milletin refah, huzur ve mutluluğu için laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmanın bugün bu topraklarda yaşayan her yurttaşın en asli görevi olduğunu ifade etti.

Bu görevin, Büyük Önder Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" sözleriyle daha da büyük bir anlam kazandığına işaret eden Hancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu inanç ve kararlılıkla, Cumhuriyet'imizin ilanının 97. yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da mesajında, "Cumhuriyet'e giden yolu, çok iyi bilmek, anlamak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük borcumuzdur." ifadelerine yer verdi.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Türk milletinin tarihi zaferlerinden olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı şanlı ve onurlu bayrağımızın gölgesinde coşkuyla kutluyoruz. 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun