29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aydoğdu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ve heyecan ile kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin ilanı, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Halkımız bugünlere nasıl gelindiğini unutmayarak, milli benliğimize sahip çıkacak, insanlarımızın her bakımdan mutlu olduğu müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü, en itibarlı, en önde devletleri arasında bulundurmak vazgeçilmez ilk hedefimizdir. Türkiye Cumhuriyeti geçen 97 yılda gerek uluslararası siyasette çok önemli bir konuma gelmiş, gerekse bu hedefi yakalama sürecinde, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık, ulaşım gibi konularda önemli bir kalkınma mesafesi kat etmiş ve halkımızın refahının sağlanması kararlılığı ile dünya devletleri içerisinde hatırı sayılır güçlü bir konuma gelmiştir. 97 yıllık Cumhuriyet tarihimiz içinde gerçekleştirilenler, milletimizin kısa bir sürede neleri başarabileceğinin en güzel ispatıdır."

Başkan Dinçer ise 97 yıl önce yakılan ateşli Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hür ve bağımsız bir devlet olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını vurguladı.

Bugün ülkenin yerlilik ve millilik ilkeleri ile her alanda yapmış olduğu atılımlarla 97 yıl önce atılan adımların nihai sonuçlarına ulaşıldığını belirten Dinçer, "Bundan bütün bir millet olarak gurur duyuyoruz. Milletçe barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde her günkünden daha çok üretmek, kazanmak ve paylaşmayı hedeflemekteyiz. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı ilke edindiğimiz, çağdaş ve demokratik, bir dünya devleti olarak bize bu gururu yaşatan Mustafa Kemal paşa ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut