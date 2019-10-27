29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek törenin provası yapıldı.
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek törenin provası yapıldı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde halk oyunları ekibi, askeri birlikler ve öğrenciler, prova için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Çift yönlü trafiğe kapatılan meydanda, halk oyunları ekibi, askeri birlikler ve öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek resmi tören geçişinin provasını yaptı.
Vatandaşların ilgiyle izlediği prova, geçiş töreniyle sona erdi.