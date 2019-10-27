29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

27.10.2019 10:06

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılının büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Cumhuriyetin, milli mücadelenin ardından elde edilmiş büyük bir zaferin sonucu olduğunu aktaran Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisi ve güçlü diplomasisi ile yarınlara umutla yürüyecektir. Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir anlayışa sahiptir.

Ülkemiz için bir zenginlik olan söz konusu farklılıkları ayrılıklara dönüştürmeye, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü milletimizin birliğini bozmaya yönelik kirli oyunlara ve bu oyunları kurgulayanlara, feraset sahibi milletimiz, dün olduğu gibi bugünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan, Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi hak ettiği cevabı verecek güce, kudrete ve azme sahiptir."

Kaynak: AA