29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

26.10.2019 16:58

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, 1. Dünya Savaşı'ndan bitkin ve yorgun çıkan Türk halkının Kurtuluş Savaşı ile büyük bir mücadele sergilediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk milletinin canı pahasına mücadele verdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle bu mücadele adeta taçlandı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu yüzden Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü, dayanışmamızı sağlayan, eşitliği ve özgürlüğü oluşturan, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin simgesidir. Bu cennet toprakların bölünemeyeceğinin ve ilelebet payidar kalacağının en büyük kanıtıdır. Bizim için Cumhuriyet, tesadüfen seçilmiş ve doğmuş, ısmarlama bir devlet ve hükümet şekli değildir. Cumhuriyet, Türk milletinin kaderinde yer almış, Türk milletinin istek ve karakterine uygun devlet şekli ve siyasi dönemin adıdır. Bu nedenle Cumhuriyet bizim için özgürlüktür, hürriyettir, demokrasidir, yaşam şeklidir.

Cumhuriyet Atatürk'tür, onun ilke ve devrimleridir. Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin bize kazandırdığı hak ve özgürlükleri canımız pahasına korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 96. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

ETB Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk ve Canım'ın mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Muasır medeniyet seviyesine" ulaşmayı amaçlarken, çağdaşlaşmayı ve zihniyet devrimi gerçekleştirmemizi hedeflediği belirtildi.

Gösterilen hedefe varmak adına ETB'nin çaba gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün her zamankinden daha çok bir ve beraber olmak birbirimizi sevmek, üretmek, kazanmak, paylaşmak ve gelişmek zorundayız. Cumhuriyetimizin 96. yılının, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma azmini ve çabasını, ülkemizin aydınlık geleceği için kendisine ülkü edinmiş büyük milletimize kutlu olmasını, ülkemize ve ulusumuza mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz."

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslantatar, mesajında, Cumhuriyetin Türk milletine ve gençliğine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılının milletçe, büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını aktaran Aslantatar, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm yokluklara karşın bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olacak olan bir zaferle çıkan Türk milleti, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarının ardında Türk milletinin fedakarlığı, vatan sevgisi ve azmi vardır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Güner, mesajında, Cumhuriyet'i ayakta tutan ruhun bugün de ayakta olduğunu belirtti.

15 Temmuz ihaneti karşısında, 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direnişin aynı ruhun ifadesi olduğunu aktaran Güner, "O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır." ifadelerini kullandı.



Malazgirt'ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da, Suriye'de devam eden zaferlerine kadar her gelişmenin Türk milletinin asil duruşunun sembolleri olduğunu belirten Güner, şunları kaydetti:



"Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Destansı mücadelelerle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurucu kahramanları rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden sıcağa, soğuğa aldırmadan gereğini seve seve yapan aziz ve kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hep birlikte nice 29 Ekimlere."

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gururla kutladığını bildirdi.

Türkiye'nin yarınlara güvenle baktığını belirten, Pekcanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı günde, ulusumuzun uygar dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyet'e, Atatürk gibi insanlığın övgüsünü ve sevgisini kazanan büyük bir öndere, bağımsız bir yurda, ülkesini gönülden seven kuşaklara sahip olmanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Bunun bilinciyle, bizlere parlak bir gelecek, onurlu bir yaşam, tam bağımsız, çağdaş ve ulusal bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet duyuyoruz. Cumhuriyet ile egemenlik kayıtsız koşulsuz Türk ulusuna verilmiştir."

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, Türk milletinin en zor şartlarda dahi destanlar yazdığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu azim ve kararlılığın mazlum milletlere de umut ışığı olduğunu aktaran Demirkıran, "Bu cennet vatanı canları pahasına bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah kendilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA