29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

26.10.2019 10:22

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Günaydın, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrasında Türk milletinin bir bütün olarak büyük fedakarlıklarla ve bedeller ödeyerek sahip olduğu cumhuriyetin 96. yılını kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Güçlü ve kararlı bir şekilde birlik ve beraberlik içinde bu kutlu yürüyüşü kesintisiz devam ettirme iradesini her defasında ortaya koymak, Türk milletinin her bir ferdinin en önemli görevi ve sorumluluğu olduğunu vurgulayan Günaydın, "Tarih yolculuğumuzda karşılaşacağımız her zorluk ve engel karşısında ecdadımızdan aldığımız güçle var gücümüzle çalışarak Cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en büyük görevidir. Milletimizin bu kutlu yürüyüşünde, önümüze çıkan ve çıkarılan bütün zorlukları, senaryoları boşa çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Günaydın, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye kadar her alanda önemli gelişmeler ve çalışmalar gerçekleştirmiş olan ülkemiz köklü, büyük ve güçlü devlet olarak pek çok ülkeye örnek olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ederek, geleceğimizi öğrenci, akademisyen, işçi, memur, esnaf, tüccar, çiftçi, sanayici, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve cumhuruyla birlikte inşa ederek daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA